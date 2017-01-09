В законодательстве достаточно казусов, которыми многие пользуются, и за это никого не привлекают к ответственности.

Об этом Sputnik Азербайджан заявил член Коллегии адвокатов АР Акрам Гасанов, комментируя правомочность указания цен в долларах при продаже товаров и предложении услуг.

В пункте 4.9 статьи 4 «Общие требования к рекламе» Закона АР «О рекламе», вступившего в силу 15 мая 2015 года, отмечается, что в рекламе должны использоваться только единицы измерения, применяемые на территории Азербайджанской Республики, а цены товаров должны указываться в денежной единице Азербайджанской Республики (за исключением магазинов беспошлинной торговли).

По словам Гасанова, в законе о рекламе прописано, что стоимость всех товаров требуется указывать в национальной валюте, но в принципе, за нарушение этих требований никаких наказаний не было. Также в Азербайджане еще действует Закон «О правах потребителей», в статье 13 которого – о праве потребителей получать информацию от производителей (работ, услуг) – отмечается, что продавец (исполнитель) обязан указывать цены в манатах на территории Азербайджана.

В последнее время некоторые предприниматели указывают цены в долларах в связи с обесцениванием маната. Понять продавцов можно, поскольку импортируемые товары они приобретают в рассрочку в кредит, который им надо возвращать в долларах. «Пока манат у нас был стабильным, продавцы указывали в манатах. Но сейчас курс маната каждый день меняется и уже зависит не от Центрального банка АР, а от «черного рынка». Поскольку Центробанк не продает доллары в достаточном количестве, продавцы оказались в очень сложном положении. То есть, им надо менять цены каждый день, и если на прилавке такое еще возможно, то в рекламе, которая демонстрируется не один день, это сложно прописать. Но все равно это не соответствует требованиям действующего законодательства и не оправдывает нарушителей «, — подчеркнул Гасанов.

Даже в случаях, когда при продаже недвижимости или автомобиля стороны сделки договариваются об оплате в долларах, саму операцию купли-продажи они в любом случае будут вынуждены оформлять в манатах, отметил адвокат.

Конечно, при взаимном согласии продавца и покупателя сделка может состояться в долларах, но это незаконно. «У себя в бухучете продавец укажет, что он приобрел не в долларах, а в манатах. По Конституции единственным платежным средством в Азербайджане является манат. Впрочем, в случае обнаружения незаконного валютного платежа могут применить статью за нарушение валютного законодательства, и последуют крупные штрафы от суммы, которая была указана в иностранной валюте», — отметил эксперт. В статье 439 Гражданского кодекса (ГК) АР указано, что не только оплата, но и стоимость товаров и услуг должна быть выражена в национальной валюте. «Порой стороны в договорах указывают, что цена, скажем, тысяча долларов, но оплата будет осуществляться в манатах по курсу какого-то банка или официальному курсу Центробанка. Но это тоже незаконно. В соответствии с ГК АР даже стоимость должна выражаться в национальной валюте. Исключение может быть в случае, если одна из сторон является иностранным юридическим лицом. Но если обе стороны являются резидентами Азербайджана, они не могут указывать цену в иностранной валюте, а тем более производить оплату,» – подчеркнул адвокат.

Говоря же о частных объявлениях по продаже недвижимости, автомобилей и так далее на азербайджанских сайтах, Гасанов отметил, что подобные объявления являются не рекламой, а приглашением к оферте. В соответствии с ГК АР, это предложение к заключению договора, то есть фактически продавец объявляет свою цену, просто он это делает публично.

Иными словами, когда речь идет о единичной сделке, это не реклама, это просто объявление о продаже, но и в нем также необходимо указывать цены в национальной валюте. Это требование может регулироваться в соответствии со статьей 439 Гражданского кодекса. Лицо, давшее объявление о продаже квартиры или автомобиля, или владелец интернет-сайта, разместивший данное объявление в долларах, наказание не понесут. «Это не регулируется нашим законодательством, нигде такого требования нет. И это тоже интересный момент, потому что для подобных случаев никакой ответственности не предусмотрено, поскольку закон предусматривает ответственность за то, что сумма будет указана в договоре. А в данном случае этого нет. И хотя такое объявление не соответствует закону, за это у нас никто ответственности не понесет», — подытожил член Коллегии адвокатов АР.