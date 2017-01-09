Азербайджан принял решение вступить в Исламскую военную коалицию.

Как сообщает пакистанское издание dunyanews.tv, после того, как Азербайджан, Таджикистан и Индонезия приняли решение вступить в альянс, число стран-участников данного блока достигло 42.

Саудовская Аравия объявила о формировании исламской антитеррористической коалиции в декабре 2015 года. Своей миссией коалиция провозгласила защиту исламских народов от террористов, независимо от того, что они из себя представляют и как называют свои группировки и организации.

Посол Азербайджана в Эр-Рияде Расим Рзаев 24 декабря 2015 года подтвердил, что Баку рассматривает поступившее от Саудовской Аравии предложение присоединиться к коалиции.

Глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев также заявлял, что тема участия Азербайджана в Исламской военной коалиции была обсуждена в телефонном разговоре главы МИД АР Эльмара Мамедъярова с руководителем внешнеполитического ведомства Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром, и контакты в данном направлении продолжаются.