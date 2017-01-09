Госкомитет по имущественным вопросам (ГКИВ) в феврале выставит на аукцион Дом торжеств «Aydınlıq» в Хазарском районе Баку, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» в комитете.

«7 февраля ГКИВ организует очередной аукцион по продаже госимущества. На аукцион будут выставлены 95 объектов госимущества», — отметили в ведомстве.

В частности, самая высокая стартовая цена – 179 тыс. манатов установлена за ДТ «Aydınlıq».

Кроме этого, на аукцион будут выставлены кафе «Araz» в Хатаинском районе (стартовая цена 120 тыс. манатов) и магазин №9 в Бинагадинском районе (стартовая цена 100,3 тыс. манатов).

ГКИВ также рассчитывает на аукционе продать 13 неиспользуемых нежилых объектов в Баку, стартовая цена которых варьируется от 20 тыс. до 70 тыс. манатов.