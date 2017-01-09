В олимпийскую историю Азербайджана добавлена ещё одна медаль.

Как пишет АПА, допинговые скандалы, которые в последние годы только вредили нам, на этот раз принесли награду нашей сборной.

Причём это произошло в самом скандальном для нас виде спорта – в тяжёлой атлетике. Награды удостоился Интигам Заиров, соревновавшийся на Лондонской олимпиаде в весовой категории 94 кг.

Атлет, который с результатом 397 кг (182 кг + 215 кг) занял 6-ое место по итогам соревнований, позднее «застрял» на допинге, но был оправдан Международной федерацией тяжёлой атлетики. В этой весовой категории были наказаны 6 спортсменов, но оправдание одного из них, то есть Заирова позволило ему подняться на более высокое место. В итоге наш соотечественник завоевал серебряную олимпийскую медаль.

Чемпионом объявлен иранец Саид Муххамедпуркаркара, показавший 5-й результат в Лондоне. Бронзовая награда досталась корейцу Мин Жае Киму, ставшему 8-ым в Лондоне. Всё это произошло из-за дисквалификации атлетов, обосновавшихся в первой «четвёрке» – Ильи Ильина (Казахстан), Александра Иванова (Россия), Анатолия Кирику (Молдова), Андрея Деманова (Россия), а также занявшего 7-ое место Алмаза Утисова (Казахстан).

Тем самым число медалей, завоёванных нашими атлетами в Лондоне-2012, достигло 11. Наша сборная, у которой было 2 золота, 2 серебра и 6 бронз увеличила число своих вторых мест до 3.