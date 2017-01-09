Американский комик Джимми Фэллон на открытии 74-й церемонии вручения кинопремии «Золотой глобус» сравнил избранного президента США Дональда Трампа с королем Джоффри Баратеоном из сериала «Игра престолов», сообщает The Hill.

«Многие люди задаются вопросом, что бы случилось, если бы король Джоффри остался в живых. Ну, через 12 дней мы это выясним», — заявил Фэллон.

Во время церемонии республиканца также раскритиковала актриса Мэрил Стрип, получившая награду за заслуги в кино. Она напомнила о выступлении Трампа, во время которого он спародировал журналиста с физическим недостатком Сержа Ковалески.

«Человек, боровшийся за то, чтобы занять главный пост в нашей стране, высмеял репортера с инвалидностью, которого он превосходит в привилегиях, власти и способности дать отпор», — отметила Стрип. Актриса добавила, что это разбило ей сердце, «потому что это произошло не в фильме, а в жизни».

74-я церемония вручения «Золотого глобуса» прошла 8 января в Лос-Анджелесе. Фэллон, известный по телепередаче «Вечернее шоу с Джимми Фэллоном», выступил ведущим кинопремии.