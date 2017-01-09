В 21 веке – веке интернета и высоких технологий – пропаганда и контрпропаганда играют особую роль, ведь они могут повлиять на мнение международной общественности в связи с Карабахом. Хорошо, что Азербайджан предпринимает в этом направлении необходимые шаги, как дипломатические, так и на уровне диаспоры, а также совместно с Турцией и другими дружественными странами. В этом отношении 2016 год можно считать достаточно успешным.

Достаточно вспомнить лишь два факта:

Присоединение армянских общественно-политических активистов к конференции в Баку в ноябре прошлого года, посещение ими памятника жертвам Ходжалинской трагедии, подписание ими платформы мира между Азербайджаном и Арменией, предусматривающей урегулирование карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана (в настоящее время к платформе уже присоединились 9 армянских активистов). На основе запроса Азербайджана в Беларуси был задержан блогер Александр Лапшин, являющийся гражданином трех стран (Израиль, Украина, Россия), который незаконно посетил оккупированные азербайджанские земли и пропагандировал сепаратистский режим.

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По поводу Лапшина есть важные факты. До экстрадиции Лапшина в Азербайджан осталось всего ничего, возможно, он будет отправлен в Баку уже на этой неделе. Видимо, давление Израиля на Азербайджан по дипломатическим каналам по этому поводу оказалось не эффективным. Это подтверждает последнее заявление главы пресс-службы Генпрокуратуры Эльдара Султанова:

«В настоящее время продолжаются все необходимые мероприятия для экстрадиции Александра Лапшина, арестованного в Беларуси за то, что он, войдя в преступный сговор с группой лиц, незаконно посетил оккупированную территорию Азербайджана, где открыто выступал с призывами, направленными против государственности», — заявил Султанов агентству Тренд.

По его словам, Генпрокуратура Азербайджана представила правоохранительным органам Беларуси документы для экстрадиции Лапшина:

«Ввиду того, что в действиях Александра Лапшина имеются признаки состава таких преступлений, как публичные призывы, направленные против государства, и незаконное пересечение государственной границы, в следственном управлении по тяжким преступлениям Генпрокуратуры в его отношении было возбуждено уголовное дело по статьям 281.2 (Публичные призывы к насильственному захвату власти, насильственному удержанию власти или насильственному изменению конституционного строя либо нарушению территориальной целостности Азербайджана, а равно распространение материалов такого содержания, совершенные неоднократно или группой лиц) и 318.2 (Пересечение охраняемой государственной границы Азербайджана без установленных документов или вне контрольно-пропускного пункта государственной границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору), и Лапшин был объявлен в межгосударственный розыск. Решением Минского суда в отношении Лапшина была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца. В настоящее время ведется оформление документов, необходимых для передачи этого лица азербайджанской стороне».

Отметим, что Лапшин обвиняется в нарушении законов Азербайджана о государственной границе и паспортах в апреле 2011-го и октябре 2012 года. Он незаконно посетил оккупированные азербайджанские территории. С целью пропаганды незаконного режима, созданного на оккупированных Арменией азербайджанских территориях, Лапшин на своей странице в соцсети представил Нагорный Карабах как «независимое государство» и, поддерживая «независимость» непризнанного режима, выступил там же 6 апреля и 29 июня 2016 года с призывами, направленными на нарушение территориальной целостности Азербайджана.

Согласно законодательству Азербайджана, его ждет от 5 до 7 лет лишения свободы.

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Незадолго до заявления Генпрокуратуры Азербайджана израильский портал İzrus писал о том, что Лапшин на самом деле может быть экстрадирован в Азербайджан. Об этом портал сообщает со ссылкой на подругу блогера — Екатерину, которая написала об этом в «Живом журнале».

«Александр передал, что несколько дней назад он был вызван (прямо в СИЗО) на беседу с представителями силовых. Ему сообщили, что по его делу уже вынесено решение об экстрадиции. Но в данной ситуации ему может помочь то, что между Израилем, Азербайджаном и Беларусью есть договоренность, что он прилетит в Баку, а там его сразу вышлют в Израиль, передав “на руки” представителю этой страны. При этом, никаких бумаг представлено не было, и протокол беседы тоже не вели», — заявляет подруга Лапшина.

Однако по ее словам, в консульстве Израиля ей заявили, что никаких договоренностей по поводу Александра нет: «Кроме того, ни консульство, ни тем более МИД Израиля не давали никаким третьим лицам полномочий делать любые заявления от их имени, в том числе, по поводу дела Александра Лапшина. Не знают о таких договоренностях и в российском консульстве», — сказала Екатерина.

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Видимо, несмотря на серьезные контрмеры Еревана, вопрос экстрадиции Лапшина фактически решен. Безусловно, экстрадиция блогера будет вторым ударом по пропагандистской машине Армении вслед за Платформой мира. Это будет первым прецедентом, когда иностранный гражданин предстанет перед судом Азербайджана за незаконное посещение оккупированного Нагорного Карабаха. После этого вряд ли кто-то решится повторить действия Лапшина. Это будет сдерживающим фактором.

Возможно, Лапшин принесет свои извинения, и президент Азербайджана, проявив гуманизм и приняв во внимание просьбу стратегического партнера Израиля, передаст блогера израильской стороне, чтобы его судили там. Но от этого политический эффект от этого прецедента не уменьшится. К тому же, если Лапшин извинится перед азербайджанским народом, от этого эффект лишь усилится.

Главное, что Азербайджан занимает принципиальную позицию по Карабаху, и даже просьбы израильской стороны не смогли изменить эту принципиальность. Иначе и быть не может. Ведь Карабах является для нас «красной линией».