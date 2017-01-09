Иранская администрация объявила три дня общественного траура в связи с кончиной председателя Совета целесообразность аятоллы Али Акбара Хашеми Рафсанджани, сообщает IRNA.

Иранское правительство также объявило 9 января нерабочим днем в связи с похоронами аятоллы.

Рафсанджани скончался 8 января в возрасте 82 лет в больнице Тегерана из-за остановки сердца, вызванного сердечным приступом.

Али Акбар Хашеми Рафсанджани, иранский священнослужитель, считался столпом Исламской революции и ведущим политиком страны, занимал различные должности в постреволюционную эпоху в Иране. Был президентом страны в 1989-97 годах.