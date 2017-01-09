В польском Гданьске в собственной квартире мертвым обнаружен 43-летний сын бывшего президента Польши Леха Валенсы Пшемыслав Валенса.

Как передает «Независимая Газета» со ссылкой на телеканал TVN24, сейчас на месте происшествия работают полицейские, прокурор и судмедэксперты. Они выясняют обстоятельства произошедшего.

По предварительным данным, эксперты пока исключают причастность кого-либо к смерти сына экс-главы Польши. Такое предположение сделано на основании того, что на теле Валенса не обнаружены повреждения, которые могли бы быть кем-то нанесены.

Отмечается, что ранее мужчина не раз в нетрезвом состоянии становился виновником дорожно-транспортных происшествий. Валенса был несколько раз осужден за ДТП в пьяном виде. Так, в 1995 году суд приговорил его к 1,9 годам тюремного заключения условно. В 2003 году он также был приговорен к году условно.