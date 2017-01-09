В Баку произошел вооруженный инцидент.

Случай произошел вчера ночью около объекта Nənəmin Təndiri на улице Ага Нейматуллы в Наримановском районе города Баку, сообщает агентство Репорт.

Согласно информации, в ходе конфликта между 15-20 членами двух криминальных группировок было использовано огнестрельное оружие.

По предварительной информации, в результате перестрелки никто не пострадал. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили на месте происшествия гильзы от пистолета марки «Макаров». Продолжаются поиски по задержанию участников перестрелки.