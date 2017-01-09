Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о повышении уровня минимальной зарплаты и пенсий. Об этом сообщает Globovision.

«С января пенсии и минимальные зарплаты будут в размере 40 638 боливаров, а с учётом 63 720 боливаров на покупку основной продуктовой корзины минимальный составной доход достигнет 104 358 боливаров», — заявил Мадуро.

Он отметил, что за год уровень минимальной оплаты труда вырос в стране на 536%.

Как отмечает РИА Новости, сейчас в Венесуэле действуют сразу несколько курсов национальной валюты.

Так, официальный фиксированный курс боливара DIPRO остается без изменений — десять боливаров за доллар, а курс в дополнительной системе обмена DICOM — 678 боливаров. При этом оба показателя отстают от «черного рынка», где курс доллара достигает 3,3 тысячи боливаров (по нему минимальная зарплата в стране равна примерно 31 американскому доллару).