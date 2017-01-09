Стал известен предварительный мотив сегодняшнего убийства в Хатаинском районе Баку, жертвой которого стал менеджер по продаже Бакинского представительства компании «Иракских авиалинии», житель столицы Агалы Али Вахид оглу 1993 года рождения.

Как сообщили агентству Sputnik Азербайджан в Управлении полиции Хатаинского района, по факту задержан обвиняемый Баширов Эльшан Рафаят оглу 1989 года рождения. Баширов работал водителем в этой же компании.

По материалам следствия, накануне убийства между между Агалы и Башировым произошел серьезный конфликт, в ходе которого менеджер по продаже вместе со своими приятелями избил водителя. Последний затаив обиду на Агалы решил ему отомстить. Вооружившись охотничьим ружьем типа «Винчестер», Баширов приехал на своем автомобиле бизнес-центр и ворвался в офис «Иракских авиалиний». Здесь он расстрелял Агалы прямо за рабочим местом. Позднее патологоанатомы насчитали на теле убитого 5 огнестрельных ранений. Сразу после содеянного Баширов скрылся с места происшествия на своем автомобиле.

Однако оперативники уголовного розыска Хатаинского района догнали его в центре столицы. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного Кодекса АР. Следствие ведет районная прокуратура.