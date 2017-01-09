Обама признал, что недооценил не президента РФ Путина, а эффект, к которому привели «дезинформация и кибервзломы». Об этом уходящий президент США заявил в интервью телекомпании NBC.

По словам Обамы, он не смог предвидеть ущерб, который кибервзломы могут нанести в информационную эпоху, влияя «на наше открытое общество…, вмешиваясь в наши демократические практики». Президент США Барак Обама также упрекнул некоторых американцев в том, что они больше верят Путину, чем демократам США. Среди таких американцев Обама в первую очередь назвал сторонников Республиканской партии.

По словам уходящего президента США, о таком положении дел свидетельствуют многие комментарии республиканцев, экспертов и ведущих на телевидении. «Так быть не должно», — цитирует ТАСС Обаму.