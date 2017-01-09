Вооруженные формирования Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 36 раз.

Как сообщается на сайте Минобороны, с позиций, расположенных в селах Воскепар и Довех Ноемберянского района, в селах Айгепар и Чинари Бердского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Ашагы Аскипара и Кемерли Газахского района, в селах Алибейли и Агбулаг Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Юсифджанлы, Джевахирли Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горган, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского и Физулинского районов.