Официальный курс доллара США по отношению к азербайджанскому манату на 9 января установлен на уровне 1.7742 маната, а евро — 1.8677 маната.
Официальный курс доллара США по отношению к азербайджанскому манату на 9 января установлен на уровне 1.7742 маната, а евро — 1.8677 маната.
Дата: 2017/01/09 9:37
Раздел: Азербайджан, Экономика
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