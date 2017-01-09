Президент Израиля Реувен Ривлин вместе с супругой прибыл этой ночью в Грузию с официальным двухдневным визитом, сообщает администрация грузинского президента.

Их встретили в международном Тбилисском аэропорту представители администрации президента и правительства.

«Президент Израиля прибыл по приглашению президента Грузии. Это очень важное событие в истории наших стран. Надо отметить, что визит совпадает с тем юбилейным годом, когда страны отмечают 25-летие дипломатических отношений. Особо важно реализовать существующий потенциал двусторонних отношений»,- заявил советник грузинского президента по вопросам международных отношений Тенгиз Пхаладзе.

В рамках визита запланированы встречи президента Израиля с его грузинским коллегой Георгием Маргвелашвили, с премьер-министром Георгием Квирикашвили и спикером парламента Ираклием Кобахидзе.