Кабинет министров утвердил пакет документов, направленных на ужесточение контроля над доходами и расходами крупных госкомпаний, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в кабмине.

«Кабмин утвердил «Правила составления смет доходов и расходов крупных государственных компаний», «Порядок мониторинга исполнения данных смет», а также состав правительственной комиссии, которая будет утверждать данные сметы», — сообщили в кабмине.

В список крупных госкомпаний, обязанных составлять и предоставлять правительству сметы доходов и расходов, включены: SOCAR (Гонефтекомпания Азербайджана), ОАО «Азерэнержи», ЗАО «Азербайджанские авиалинии» и «Азербайджанские железные дороги», ОАО «Азерсу», ОАО «Азеришыг», ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство», ЗАО «Бакинский метрополитен», ОАО «Азербайджанская мелиорация и водное хозяйство» и ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт».

Кроме того, в список также включены структуры, находящиеся в подчинении министерства связи и высоких технологий (ОАО «Азеркосмос», ООО «Азтелеком», ООО «Азерпочт» и ПО «Бакинская телефонная связь»).

Правительственную комиссию по рассмотрению и утверждению смет возглавит первый вице-премьер Ягуб Эюбов.

В ее состав также включены: министр экономики Шахин Мустафаев, министр финансов Самир Шарифов, министр налогов Фазиль Мамедов, председатель правления Центрального банка Эльман Рустамов и председатель Совета директоров Палаты по надзору за финансовыми рынками Руфат Асланлы. Функции секретариата комиссии будет выполнять Минфин.

Согласно постановлению кабмина, крупные госкомпании должны представлять предварительные проекты смет доходов и расходов на очередной (следующий) год до 1 июля. Комиссия обязана рассмотреть и оценить представленные ей проекты, и если возникает необходимость во внесении каких-либо изменений, возвращает их компаниям до 15 сентября. Сметы должны быть утверждены до 1 ноября.