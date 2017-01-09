Королева Великобритании Елизавета II впервые появилась на публике после продолжительной болезни, сообщает «Би-би-си».

Отмечается, что она посетила церковную службу утром 8 января в храме Святой Марии Магдалены в деревне Сандрингем графства Норфолк.

На воскресную церемонию она как раз приехала с королевской семьей — принцем Филиппом, а также герцогиней Кембриджской Кэтрин Миддлтон и герцогом Кембриджским Уильямом.

Причиной такого долгого публичного отсутствия стало то, что королева долгое время лечилась от простуды.