Еще одна знаменитость пала перед искушением быть всегда молодой: Памела Андерсон изменилась до неузнаваемости после ряда хирургических вмешательств.

Лицо некогда самой сексапильной блондинки в мире теперь напоминает гротескную маску. Коллеги едва узнали Памелу на гала-вечере Шона Пенна, который он ежегодно устраивает перед «Золотым глобусом» в пользу пострадавших от землетрясения в 2010-м году жителей Гаити. Из-за неоднократной блефаропластики (подтяжки век) глаза Андерсон приобрели разный размер и теперь не открываются полностью.

Мимика Памелы стала практически неподвижной — многочисленные инъекции избавили актрису от ненавистных морщин, но лишили ее возможности смеяться и демонстрировать свою знаменитую голливудскую улыбку.