Действующий президент США Барак Обама в интервью телеканалу ABC признался, что получил удовольствие от бесед с избранным президентом Дональдом Трампом, проведенных после его победы на выборах.

«Я думаю, он человек, который располагает к себе, коммуникабельный, и я получил удовольствие от бесед с ним», — сказал он.

Обама отметил, что Трамп был открыт к предложениям, и он постарался объяснить преемнику разницу между предвыборной борьбой и управлением страной.

Он также добавил, что Трампу нужно понимать, что вести дела «как в семейном бизнесе» не получится, ему необходимо уважать государственные институты, политический процесс и командную работу.

Источник: Газета.ру.