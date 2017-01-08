Завершена первая фаза работ по строительству центра управления низкоорбитальным спутником Azersky, сказали Trend в ОАО «Азеркосмос».

Центр управления расположен в основном центре управления спутником (37-й километр трассы Баку-Шамахы).

Работы по строительству центра ведутся в рамках сотрудничества ОАО с французской компанией Airbus Defence and Space.

«В настоящее время центр управления уже находится в эксплуатации, и его основной функционал позволяет управлять спутником. Вторая фаза работ по техническому оснащению центра стартует в 2017 году, что позволит нарастить функционал системы управления», — сказали в ОАО.

Как сказали ранее в ОАО, строительством наземной антенной системы для Azersky, так и проведением тренингов для сотрудников «Азеркосмос» по управлению спутником занимаются специалисты компании Airbus Defence and Space.

В настоящее время принадлежащий Азербайджану спутник Azersky и спутник SPOT 6 компании Airbus Defence and Space используются в формате группировки для оказания более качественных услуг по дистанционному зондированию Земли. Спутники позволяют ежедневно проводить съемку участков поверхности Земли площадью шесть миллионов квадратных километров. Разрешение полученных снимков составляет 1,5 метра.

Одним из преимуществ центра управления станет также возможность использования ресурсов спутников Pléiades 1A и 1B, коммерческие права на которые принадлежат Airbus Defence and Space. Эти спутники позволяют проводить съемку поверхности Земли с разрешением до 0,5 метра. Группировка спутников создаст широкие возможности для дистанционного наблюдения за поверхностью Земли и повысит оперативность получения новых изображений.