Заявление генсека ОДКБ Николая Бордюжи в связи с последним серьезным инцидентом на армяно-азербайджанской границе было очень ясным. Об этом, как пишет News.am, заявил журналистам 8 января министр обороны Армении Виген Саркисян.

Он заметил, что страны ОДКБ дали оценку по карабахской проблеме путём совместного заявления на саммите в Ереване. «А заявление генерального секретаря ОДКБ было очень ясным. Генеральный секретарь – один из важнейших институтов ОДКБ», — подчеркнул министр.

Министр обороны Армении Виген Саркисян, вероятно, позабыл, что в ОДКБ призвали «не придавать значения» выражению «НКР» в заявлении Бордюжи.