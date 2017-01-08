Мужчина, наехавший на грузовике на толпу людей в Иерусалиме, оказался бывшим заключенным по имени Фади аль-Канабир. Об этом в воскресенье, 8 января, сообщает Лента.ру со ссылкой на Ynetnews.
По информации источников издания, он проживал на востоке Иерусалима в районе Джебель Мукабер — соседнем с Восточным Талпиотом (Армон а-Нацив), где был совершен теракт.
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Все данные указывают на то, что водитель грузовика, наехавшего на группу военных в Иерусалиме, был сторонником террористической группировки «Исламское государство», заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает РИА Новости.
Грузовик наехал на группу военнослужащих в Иерусалиме, неподалеку от популярной у туристов прогулочной площадки Армон ха-Нацив. В результате инцидента погибли четыре человека, еще 15 пострадали. Нападавшего удалось ликвидировать. Власти рассматривают произошедшее как теракт.
«Мы знаем личность нападавшего, по всем признакам он был сторонником ИГ», — заявил Нетаньяху, слова которого приводит агентство Рейтер.
Правоохранительные органы оцепили квартал Джабель-Мукабер в Иерусалиме, где жил подозреваемый, и проводят там дальнейшие мероприятия, добавил Нетаньяху, отметив, что не может рассказать о деталях операции.
Полиция заявила, что водитель грузовика был палестинцем из восточной части города. Израильские СМИ со ссылкой на палестинские источники сообщили, что нападавший ранее отбывал срок в одной из тюрем Восточного Иерусалима. Власти уже провели обыск в его доме.
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В результате теракта в Иерусалиме погибли четыре человека, еще 15 ранены. Как сообщает в воскресенье, 8 января, News.ru.co.il, по предварительным данным, погибли три девушки и юноша примерно 20 лет.
По данным издания, водитель-араб, управлявший грузовиком, совершил преднамеренный наезд на группу израильских военнослужащих. Инцидент случился неподалеку от популярной у туристов прогулочной площадки Армон ха-Нацив.
הסרטון מזירת הפיגוע #דריסה #טרור #פיגוע pic.twitter.com/skhxHYlIfp
— דסק חדשות און ליין (@yosefbadichi) 8 января 2017 г.
В больницы доставлены 15 пострадавших: один из них в тяжелом состоянии, четверо в состоянии средней тяжести, 10 получили легкие травмы.