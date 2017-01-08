Глава Amazon за первую неделю года стал богаче на $3,8 млрд. Цена акций компании за неделю выросла почти на 4%, составив $795,99 за акцию, пишет американский журнал Forbes.

Рост стоимости акций компании журнал связывает с успехом умного устройства Echo, который привлёк внимание на ежегодной выставке Consumer Electronics Show, которая проходит сейчас в Лас-Вегасе. По мнению Forbes, виртуальный помощник Alexa, который используется в устройстве, оказался привлекательнее аналогичных решений Google и Apple.

Состояние основателя и главы компании Amazon Джеффа Безоса составляет $68,7 млрд. В рейтинге Forbes он занимает четвёртое место. Его опережают только Билл Гейтс, Уоррен Баффетт и испанец Амансио Ортега.