Авиакомпания Turkish Airlines из-за погодных условий в Стамбуле отменила сотни рейсов в различные страны мира. Среди отмененных рейсов в том числе несколько полетов из Стамбула в Баку и обратно.

Согласно информации на сайте турецкой авиакомпании были отменены пять рейсов в этом направлении, запланированные на 8-9 января. Это рейсы TK0338, TK0339, TK0337, прибытие которых планировалось ранним утром и до полудня воскресенья.

Кроме того, отменены два рейса турецких авиалиний, запланированные на 21.55 (местное время — ред.) из Стамбула в Баку и на 04.45 (местное время – ред.) 9 января из Баку в Стамбул.

Между тем, как сообщили в справочном бюро международного аэропорта Гейдара Алиева рейсы, отмены полетов из Баку в Стамбул и обратно, осуществляемых авиакомпанией ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) на сегодняшний день не происходило.

Как сказал 1news.az помощник президента AZAL по связям с общественностью Паша Кесамански, на данный момент рейсы авиакомпании совершаются в штатном режиме.