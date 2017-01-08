Папа Римский Франциск заявил, что, в отличие от своих предшественников, не намерен пересаживаться в бронированный автомобиль во время зарубежных поездок. Как сообщает в воскресенье, 8 января, агентство Reuters, об этом понтифик рассказал в предисловии к книге итальянского журналиста и специалиста по Ватикану Андреа Торниелли «Путешествие».

Священнослужитель пояснил, что, несмотря на риски и грозящую ему опасность, он хочет быть ближе к людям. «Возможно, это безрассудно, но должен отметить, что я совершенно не беспокоюсь за себя. Но я всегда переживаю за безопасность тех, кто путешествует со мной, и за людей, которых я встречаю в разных странах. Но Господь всегда с нами», — отметил Папа Римский.

Он также добавил, что понимает необходимость в повышенных мерах безопасности, но «епископ — это пастырь, отец, и между ним и людьми не должно быть преград».