Баскетболистки «Юты» и «Невады» устроили массовую драку во время матча американской студенческой лиги. Видеозапись потасовки появилась в Twitter-аккаунте пользователя Tyler Bischoff.

Конфликт между спортсменками начался в концовке третьей четверти. Представительница «Юты» толкнула свою соперницу, что спровоцировало драку, в которой также приняли участие запасные игроки. Потасовку удалось остановить. Встреча завершилась в овертайме победой баскетболисток «Невады» со счетом 55:53.

A fight broke out in the UNLV Utah State women’s basketball game. pic.twitter.com/JzwutY8A9n

— Tyler Bischoff (@Bischoff_Tyler) 8 января 2017 г.