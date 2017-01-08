В Баку и на Абшеронском полуострове в понедельник ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, местами слабый туман, днем — изморось, умеренный северо-западный ветер, сообщили Trend в воскресенье в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 2-4, днем — 7-11, в Баку ночью 2-4, днем — 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление — 760 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 80-90, днем — 65-75 процентов.

В районах Азербайджана завтра будет преимущественно без осадков, ночью и утром местами ожидается туман, в восточных районах — изморось. Будет дуть западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от двух градусов мороза до трех градусов тепла, днем — 8-13, в горах ночью от 0 градусов тепла до пяти градусов мороза, днем — 1-6 градусов тепла.