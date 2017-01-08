Православные верующие Азербайджана отметили Рождество Христово. В праздничных богослужениях, которые прошли в храмах страны, приняли участие тысячи христиан.



История христианства в Азербайджане насчитывает уже две тысячи лет, о чем напоминают старинные храмы, являющиеся сегодня прекрасными памятниками архитектуры. В стране действует семь церквей, которые находятся не только в Баку, но и в других городах – Гяндже, Сумгайыте, Хачмазе и Лянкяране. Накануне Рождества весь день и всю ночь в них шли службы.

Главный храм бакинской епархии — кафедральный собор Святых Жен Мироносиц. Именно здесь Архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр совершил всенощное бдение и раннюю Божественную Литургию в сослужении соборного духовенства. Как о самом большом и главном празднике говорил о Рождестве Христово архиепископ Александр. В столь сложное время он призвал христиан к миру и душевной радости – это самое главное, в чем сегодня нуждается человек.

Рождественская служба в Соборе Святых Жен Мироносиц всегда проходит торжественно. Вот и на этот раз она вновь собрала вместе бакинских христиан, которые пришли присутствовать на всенощном бдении, приобщиться к таинству, зажечь свечу, а некоторые и вовсе исповедоваться. Они верят, что после рождественского причастия жизнь начнет меняться к лучшему.

— Приходить на праздничную службу стало для нашей семьи традицией. Мы простояли в храме несколько часов и будто подпитались доброй энергией этого светлого праздника. В эту ночь всегда ждешь какого-то чуда, — поделилась у выхода из храма Марья Герасимова.

Рассказала она и о праздничном столе: гусь, фаршированный яблоками, буженина, а на десерт кекс с изюмом. За рождественским столом христиане соберутся всей семьей, но двери дома будут открыты для всех – в этот праздник принято ходить друг к другу в гости и поздравлять со светлым Рождеством.

В праздничной службе принял участие посол РФ в Азербайджане Владимир Дорохин с женой.

Источник: «Москва-Баку».