Действия президента России Владимира Путина против национальных интересов США привели к тому, что на сегодняшний день он является одним из главных врагов этой страны и в ближайшее время может быть ликвидирован.

Об этом на своей странице в социальной сети написал российский финансист Слава Рабинович, новость передает «Пресса Украины».

По его словам, президент США Барак Обама имеет личные счеты с Путиным еще со времен российской агрессии против Грузии. Рабинович также отметил, что Владимир Путин полагает, что Хиллари Клинтон является организатором массовых демонстраций 2011-2012 годов в Москве.

«Полагая, что Клинтон будет избрана президентом США с вероятностью в 99%, Путин решил провести ряд спецопераций, в т.ч. в области российского государственного кибертерроризма, направленного против США, чтобы попытаться дискредитировать процесс американских выборов», — написал финансист, добавив, что Путин мог воспользоваться победой Клинтон на выборах американского президента с целью дестабилизировать ситуацию в США.

На фоне этого Рабинович констатирует, что действующий российский лидер не берет в учет систему национальных интересов США, пойдя против которой он стал главным врагом американского народа. В связи с этим, говорит финансист, решение о выходе Путина из игры уже принято.

Говоря о новоизбранном президенте США Дональде Трампе Рабинович отметил, что для него в данной ситуации есть два выхода: либо импичмент, либо приговор за государственную измену после импичмента. Рабинович резюмировал, что данные последствия могут настигнуть Трампа в случае его игнорирования национальных интересов США.