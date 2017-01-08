Сирийское правительство согласовало программу работ, направленных на восстановление разрушенного города Алеппо, сообщает replyua.net. По информации журналистов агентства SANA, среди главных приоритетов программы – строительство новых автомагистралей, обеспечение местного населения водо- и электроснабжением. Среди иных важных заданий властей страны – дать оценку разрушениям и принять решение, какие здания нужно ремонтировать в первую очередь. Кроме того, утвержденным планом предлагается увеличить объем завозимого в город топлива.

Власти Сирии также провели согласование экстренного плана для Министерства образования, согласно которому предполагается начало ремонтных работ в пяти десятках школ на востоке Алеппо в течение полугода. Ожидается, что когда начнется следующий учебный год, будет восстановлено сто школ. Относительно безопасности в городе, Министерство внутренних дел Сирии получило распоряжение о начале патрулирования и ремонта полицейских участков. Не забыли авторы плана и о системе охраны здоровья: в текущем году в Алеппо будут восстановлены пять центров по предоставлению медицинской помощи и двух больниц.