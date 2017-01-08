Украинский журналист Виталий Портников заявил, что избранный президент США Дональд Трамп обречен на конфронтацию с правительством Российской Федерации.

Соответствующее мнение Портников опубликовал в колонке для портала «7 Дней».

По его словам, действующий американский лидер Барак Обама настолько не доверяет Трампу, что в последние недели своего пребывания на посту старается загнать его в «прокрустово ложе» неразрешимых проблем.

«Самые яркие примеры – это введение новых санкций против России за вмешательство в избирательную кампанию в Соединенных Штатах и неучастие в голосовании по антиизраильской резолюции Совета Безопасности ООН», – заявил Портников.

При этом журналист отметил, что новые санкции против РФ задевают американские интересы напрямую, поэтому отступить, не изменяя национальным принципам, уже не получится

«В этой ситуации ребром встанет вопрос: а что сможет сам Владимир Путин предложить Дональду Трампу в обмен на снятие санкций, чтобы позиция американского президента не выглядела капитулянтской в глазах его собственной партии?» – подчеркнул Портников.