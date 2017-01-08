Действующий президент США Барак Обама слетал в субботу на несколько часов в Джексонвилл (штат Флорида), чтобы поприсутствовать на свадьбе своего давнего личного помощника Марвина Николсона.

Тот официально числится в аппарате Белого дома директором по организации поездок президента, а неофициально, помимо всего прочего, исполняет обязанности партнера Обамы по игре в гольф.

По подсчетам корреспондента телекомпании CBS при Белом доме Марка Ноллера, увлекающегося президентской статистикой, на сегодняшний день Обама играл в гольф 333 раза при исполнении обязанностей главы государства, и в 192 случаях Николсон ему ассистировал.

Из воспоминаний бывшего президентского адъютанта Реджи Лова известно, что они с Николсоном и фотографом Белого дома Питером Соузой периодически помогали Обаме коротать время и за картами. В частности, в тот знаменитый ныне день, когда спецназ США проводил операцию по ликвидации главаря международных террористов Усамы бен Ладена, а президент и его ближайшие помощники нервничали, дожидаясь ее итогов.

Знакома Обаме и невеста Николсона — Хелен Пайчич. В 2008 году она работала в аппарате его предвыборной кампании, а ее отец, флоридский юрист Стив Пайчич, тогда же помогал Обаме собирать деньги в предвыборный фонд.

Кстати, разъезды президента страны обходятся недешево, и пресса США за ними довольно пристрастно следит. В данном случае журналисты не преминули отметить, что во Флориду Обама летал не на главном президентском борту «ВВС-1», а на его «малой копии».

На днях новостная служба издательского концерна «Маклатчи» сообщила, что, по подсчетам консервативной неправительственной организации «Юридическая вахта», отпуска семейства Обама за 8 лет обошлись казне США в общей сложности в $85 млн. Предполагается, что после подведения всех итогов эта сумма еще более возрастет и приблизится к $90 млн. Это заметно больше, чем у других президентов последнего времени — в основном из-за того, что рождественские отпуска проводились хоть в родном для Обамы тихоокеанском штате Гавайи.