В результате атаки боевиков террористической группировки «Исламское государство» погибли 12 человек, еще 50 – получили ранения.

Террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за сегодняшний теракт в Багдаде (Ирак).

Об этом говорится в заявлении боевиков, распространенном в интернете, сообщает Aljazeera.

По последним данным, в результате взрыва заминированного автомобиля на крупнейшем овощном рынке Багдада погибли 12 человек, 50 получили ранения.

Предыдущее крупное нападение в Багдаде произошло 2 января. Террорист-смертник подорвал автомобиль, начиненный взрывчаткой, в северо-восточной части иракской столицы. Жертвами теракта стали 35 человек. ИГИЛ взял на себя ответственность за нападение.