Неизвестный мужчина ворвался в полицейский участок в немецком городе Дуйсбург и с ножом бросился на дежурного правоохранителя, который в ответ был вынужден открыть огонь на поражение. Об этом сообщила газета Rheinische Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По версии издания, нарушитель спокойствия перед тем, как ворваться в полицейский участок, нанес ножевые ранения двум людям. Первый инцидент произошел в одной из квартир в районе Бергхайм, второй – на улице.

О мотивах преступника пока ничего не сообщается. Другие подробности не приводятся.