Известный российский оппозиционер, бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров в интервью Каспаров.ru заявил, что «путинский режим разрушает свод правил, который удерживает мир от безумия».

Каспаров уже долгие годы является ярым противником существующей власти, и каждый раз старается указать на ее ошибки. Показательной, по мнению Каспарова, является жизнь в Европе, поэтому на днях он сделал другое громкое заявление о том, что Россия должна тянуться к «образованной» Европе, однако нынешний режим развращает общество и не дает ему европеизироваться. По словам деятеля, сейчас Россия находится в состоянии прогрессирующего фашизма.

«Путинский режим стирает грань между добром и злом. Этот релятивизм будет возвращаться. И российский обыватель, который рассуждает в парадигме «нам можно, а им нельзя», не понимает, что разбужены силы, которые действуют в аналогичной парадигме. Вот поэтому Запад хочет сохранения статус-кво. Потому что при сохранении статус-кво сохраняется определенная форма порядка», – отметил он.