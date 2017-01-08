Владимир Жириновский дал обширное интервью «Эху Москву». «Минвал» представляет фрагмент этого интервью.

― Странам, использующим авиабазу «Инджирлик» под предлогом борьбы с ИГИЛ, но фактически бездействующим, нечего там делать, говорит турецкий МИД. Что это значит по вашему мнению? Турция пересматривает вопрос о союзниках?

― Турция созрела, 15-16 год и может быть, война на Ближнем Востоке ускорила это все. Объективные причины. Турция, я уверен в этом, готова развернуться на север, чтобы Москва стала главным партнером, союзником, на первом этапе, допустим, помочь вступить в ШОС. Потом возможно встанет вопрос о Таможенном союзе. Переход, расчеты в национальных валютах. Турция готова разрешить использовать русские рубли в Турции. Пожалуйста. Не надо ничего привозить, валюту менять, тратьте русские рубли как хотите. В перспективе я уверен, Турция перейдет на прием наших граждан по внутренним паспортам. То есть в Турцию будет легче приехать, чем в какие-то далекие части нашей страны. Огромное количество рейсов будет, Москва-Анкара, Москва-Стамбул, Москва-Измир, Москва-Анталия и так далее. То есть Турция в этом плане из НАТО может выйти в перспективе. И вот сейчас она может базу освободить «Инджирлик». Нам ее передать в аренду. И для нас это будет великолепно. Потому что нам не нужно будет авианосцы туда тащить очень дорого. Они нам там нужны были для боевой учебы. Потому что они стоят, и впервые за все время наш авианосец участвовал в нормальных боевых действиях. Иначе там учеба была. Учебные стрельбы. Но если мы получили бы «Инджирлик», мощнейшая военная база на Ближнем Востоке, это была бы хорошая пощечина НАТО. Ибо это главная военная база на южном фланге НАТО. И мы ее как бы забираем. Это так может быть. Такой вариант. И турки могут отпустить беженцев всех. У них три миллиона. ЕС обещал заплатить, не платит. Поэтому они могут отпустить их и пускай европейцы их принимают там и там тратят деньги. На них. Турция вступила в ближневосточный конфликт по двум причинам. Во-первых, курдская проблема. Стали активно действовать курды, проживающие на севере Сирии. А это рядом турецкие курды и рядом иракские. То есть курды давно уже просят, лелеют мечту о создании собственного государства. Это 40 миллионов. Их незаконно разделили, часть в Иране, часть в Турции, часть в Сирии, часть в Ираке.

― Турция ради безопасности, чтобы не воссоединились турецкие курды с сирийскими, начала участвовать как в свое время и до сих пор участвует в иракском Курдистане. Теперь сирийском Курдистане. Вторая причина это нефть. У Турции нет нефти и газа. Она все покупает. А ей по дешевке продают, в пять раз дешевле. Экономически это выгодно. Очень выгодно. Потом через территорию Турции идет большое количество боевиков, они с деньгами. Они кушают, гостиницы, лечатся. За все платят. Деньги. Но это и привело к проблемам усиления террора в собственной стране. Это привело к обострению отношений с нами после известного случая со сбитым самолетом и наконец попытка военного переворота. То есть нет чистых явлений. Если какая-то страна во что-то ввязывается, есть положительное и есть отрицательное. Поэтому тут уже ничего не поделаешь. Но впереди у нас блестящие возможности влиять на дела на Ближнем Востоке не только как Россия, а в союзе трех государств: Россия, Турция и Иран. В перспективе, когда успокоится ситуация в Сирии и Ираке можем создать союз пяти государств. Москва-Анкара-Дамаск-Багдад-Тегеран-Москва. Вот, пожалуйста, пять государств. И он охватывает главную часть мусульманского мира. Это сотни миллионов турки, персы, арабы, курды. Вот они все будут в рамках этих пяти государств, ведь у нас курды есть. У нас есть мусульмане, и шииты. Например, Азербайджан. Не у нас, но все-таки близкая страна.