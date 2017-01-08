В Польшу прибыли первые 250 военнослужащих бронетанковой бригады армии США.

Об этом сообщает сайт dw.com.

Данное подразделение должно укрепить восточный фланг НАТО в рамках операции Atlantic Resolve.

Военнослужащие входят в 3-й бронетанковую бригадную боевую группу 4-й пехотной дивизии США.

250 солдат прибыли в Вроцлав на самолетах. Военные будут расквартированы в городе Жагань. Третья бригада будет размещена отдельными подразделениями на ротационном принципе в разных странах Восточной Европы.

Как сообщает издание pnp.ru, ожидается, что полностью бронетанковая бригада прибудет в Польшу до 12 января.

Американское военное подразделение состоит из 4,5 тысяч солдат. Также в Польшу будут перемещены британские и румынские подразделения.

Всего Польша в рамках операции Atlantic Resolve примет 7 тысяч военнослужащих из стран НАТО.

Как сообщал «Апостроф», ранее в сети были опубликованы фотографии военной техники, которая прибыла в Европу для сдерживания РФ.