По итогам онлайн-голосования, проведенного передачей «Гонка новостей» на телеканале «Аль-Джазира», президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назван «Личностью 2016 года».

Как передает Trend, в онлайн-голосовании приняли участие более 130 тысяч человек.

Передача еженедельно предлагает своим зрителям выбрать «Человека недели» и «Самое важное событие недели». Однако на этот раз в связи с Новым годом телезрители должны были назвать «Личность 2016 года».

На первом этапе голосования на официальной странице телеканала в Facebook зрители должны были выбрать «Личность года» из 10 кандидатов.

Во втором этапе их число сократилось до четырех: президента Эрдогана, сирийского мальчика Умрана, авиаконструктора из Туниса Мухаммеда Эз-Зевари и премьера Марокко Абделила Бенкирана.

За президента Турции проголосовало 40 процентов телезрителей.