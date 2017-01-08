In this late Saturday, Oct. 24, 2015 photo made available Sunday,Turkish President Recep Tayyip Erdogan addresses after being presented with an honorary doctorate by private Kalyoncu University in Gaziantep, Turkey. Critics accuse Erdogan of organizing rallies in Turkey and Europe to drum up votes for the ruling Justice and Development Party before Nov. 1 general elections, in breach of laws that require him to be neutral. (AP Photo/Presidential Press Service, Pool)

По итогам онлайн-голосования, проведенного передачей «Гонка новостей» на телеканале «Аль-Джазира», президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назван «Личностью 2016 года».

Как передает  Trend, в онлайн-голосовании приняли участие более 130 тысяч человек.

Передача еженедельно предлагает своим зрителям выбрать «Человека недели» и «Самое важное событие недели». Однако на этот раз в связи с Новым годом телезрители должны были назвать «Личность 2016 года».

На первом этапе голосования на официальной странице телеканала в Facebook зрители должны были выбрать «Личность года» из 10 кандидатов.

Во втором этапе их число сократилось до четырех: президента Эрдогана, сирийского мальчика Умрана, авиаконструктора из Туниса Мухаммеда Эз-Зевари и премьера Марокко Абделила Бенкирана.

За президента Турции проголосовало 40 процентов телезрителей.