Буддистский монах поджег себя в столице Южной Кореи Сеуле в ходе многотысячной демонстрации против президента Пак Кын Хе.

Об этом сообщают РИА Новости.

Сотни тысяч людей вышли на улицы центрального Сеула в субботу вечером, чтобы выразить протест против Пак Кын Хе. Ближе к ночи 60-летний монах совершил попытку самосожжения, оставив при этом записку с требованием к южнокорейским властям арестовать ее за “предательство”. Он также назвал Пак Кын Хе “предательницей” за заключение соглашения с Японией в 2015 году по системе о так называемых “женщинах для утешения” — форме принудительной проституции для нужд японской армии в странах Юго-Восточной Азии во время войны.

В настоящий момент монах находится в больнице с ожогами третьей степени по всему телу, его состояние оценивается как критическое, он находится без сознания.