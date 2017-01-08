Секретная служба США и собственная охрана команды избранного президента Дональда Трампа не конфликтовали, федеральные силовики уже взяли на себя ответственность за охрану Трампа и его семьи.

Об этом сoобшил телеканалу CNN директор Секретной службы США, которая отвечает за безопасность первых лиц страны, Джозеф Клэнси.

Таким образом Клэнси опроверг информацию ряда американских СМИ о том, что такие конфликты имели место и личная охрана Трампа не была согласна с передачей своих полномочий Секретной службе.

«Нет вообще никаких трений», — сказал Клэнси и добавил, что несет «исключительную ответственность» за защиту президента и его семьи.

Что касается команды Трампа, то «они не присутствуют на наших (спецслужб) встречах», заявил чиновник. «Они не вооружены. Они больше штатные сотрудники, чем служба безопасности. Мы не взаимодействуем с ними», — добавил Клэнси.