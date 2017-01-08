Валютные резервы Китая в декабре 2016 года сократились на $41 млрд — до $3,011 трлн, что стало самым низким уровнем с февраля 2011 года

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Центробанка Китая.

Отмечается, что валютные резервы сокращаются шестой месяц подряд на фоне попыток властей укрепить юань до инаугурации Трампа.

В ноябре было зафиксировано падение на 69,06 млрд дол — до 3,052 трлн.

Золотые резервы снизились до 67,878 млрд по состоянию на конец декабря с 69,785 млрд в конце ноября.

Юань обесценился за 2016 год на 6,6 процента по отношению к доллару — это самый большой спад за один год начиная с 1994-го, и ожидается дальнейшее ослабление несмотря на попытки властей замедлить темп.

Вдобавок к давлению на валюту, Трамп пообещал объявить Китай валютным манипулятором в свой первый день в офисе 20 января и пригрозил наложить огромные тарифы на импорт китайских товаров.