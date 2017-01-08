Франция будет усиливать свой потенциал в киберпространстве, а все для того, чтобы выросла собственная противодействие атакам хакеров.

Такое заявление сделал министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан.

«До 2019 года численность личного состава «цифровых солдат» во французской армии будет удвоено до 2600 человек. Их поддержку дополнительно будут обеспечивать 600 киберэкспертов», — рассказал министр обороны Франции.

Он добавил, что Франция остается очень уязвимой к кибератакам, похожие на те, в которых удалась РФ во время последних выборов на пост президента США.

«Бесспорно, мы не защищены от подобного. Не надо быть наивными», — акцентировал внимание Ле-Дриан.

Министр обороны Франции отметил, что в случае, если выборами на пост президента США пытались манипулировать используя цифровые медиа, то такие действия можно расценивать, как покушение на демократические основы и суверенитет государства. Он убежден, что Франции следует не только уметь защищать себя, но и нанести ответный удар в случае необходимости.

Ранее сообщалось, что электронные преступники становятся более уверенными и дерзкими.