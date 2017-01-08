Спецназ США и вооруженные силы Южной Кореи сформируют спеподразделение, задачей которого будет убийство лидера КНДР Ким Чен Ына в случае войны с Северной Кореей.

Об этом сообщает агентство «Ренхап» со ссылкой на источники в военных кругах Сеула, передаёт Интерфакс.

Подразделение планируют организовать в этом году. Оно будет состоять из одной-двух тысяч человек. Командование будет производить южнокорейская сторона.

США и Сеул также договорились провести ряд совместных тренировок для отработки возможных сценариев. Целью отряда будет также и нейтрализация всего высшего политического и военного руководство КНДР.