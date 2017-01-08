По меньшей мере пять человек погибли, 27 получили ранения в результате дорожно-транспортного происшествия на востоке Франции.

Об этом сообщает информационный портал Creusot Infos.

Сообщается, что инцидент произошел в департаменте Сона и Луара в воскресенье около 4.30. Водитель автобуса с около 40 португальцами направлялся в Швейцарию, когда потерял управление транспортом. На месте происшествия работают около 70 пожарных, пострадавшим оказывают первую помощь. Состояние двух раненных оценивается как критическое.

Вероятной причиной ДТП считается гололед на дороге.