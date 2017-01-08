Вооруженные формирования Армении, используя крупнокалиберные пулеметы в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 44 раз.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Минобороны, с позиций, расположенных в селах Воскепар, Барекамаван Ноемберянского района, в селе Паравакар и на безымянных высотах Иджеванского района, в селах Айгепар, Чинари Бердского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Ашагы Аскипара, Гаймаглы, Бала Джафарли и на безымянных высотах Газахского района, в селах Алибейли, Агбулаг, Коханеби Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Шураабад, Шыхлар, Кенгерли, Ширванлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Горадиз Физулинского района, Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.