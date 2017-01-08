Китайская армия приняла на вооружение тяжелый военно-транспортный самолет Xian Y-20, сообщает telegraf.by

Крупнейший в мире в своем роде самолет предназначен для перевозки солдат, военной техники и грузов на дальние расстояния.

Грузоподъемность самолета составляет 66 тонн. Xian Y-20 может взять на борт один самый передовой китайский танк «Тип 99», который весит 50 т. С частичной загрузкой его дальность полета составляет 7,8 тыс. км, что примерно равно расстоянию от Пекина до Каира.

В ближайшие пару лет на вооружение поступят примерно десять самолетов, а всего планируется произвести 200–300 единиц.

«Юнь-20» постепенно заменит транспортные самолеты «Юнь-8» и Ил-76, которые сейчас использует китайская армия.