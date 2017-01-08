Федеральная прокуратура США предъявила официальные обвинения подозреваемому в стрельбе в аэропорте Форт-Лодердейла штата Флорида, ему грозит смертная казнь. Об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Прокуроры предъявили Сантьяго обвинение в насильственных действиях, которые привели к гибели людей, и два обвинения в нарушении законов об огнестрельном оружии.

Если Сантьяго будет признан виновным в этих преступлениях, ему может быть вынесен смертный приговор, передает агентство.

По данным следователей, Сантьяго приехал в аэропорт намеренно и стрелял по людям без разбора.

Происшествие произошло в пятницу на стойке выдачи багажа в аэропорту Форт-Лодердейла. В ходе стрельбы погибли пять человек, более 40 получили ранения. Предположительно, стрельбу открыл латиноамериканец Эстебан Сантьяго. Он был задержан полицией. Позднее выяснилось, что Сантьяго — ветеран войны в Ираке, ранее уже попадал в поле зрения спецслужб и был отправлен на лечение проблем психического характера.