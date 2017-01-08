Министр иностранных дел КНР Ван И пригласил страны Африки принять участие в реализации стратегии экономического развития «Один пояс — один путь».

Как передают РИА Новости, Ван И с 7 по 12 января совершает официальные визиты в Мадагаскар, Замбию, Танзанию, Конго и Нигерию.

«Китай приглашает страны Африки принять участие в реализации стратегии «Один пояс — один путь», — приводит МИД КНР слова Ван И, сказанные на встрече с журналистами в Мадагаскаре. По словам министра иностранных дел КНР, страны Африки исторически являлись частью экономического пояса Шелкового пути, а также важным местом назначения при путешествиях на Запад в рамках морского Шелкового пути.

«Если любая африканская страна намерена принять участие в новом Шелковом пути, то мы, конечно, приветствуем это», — добавил Ван И.

Глава МИД КНР подчеркнул, что Китай уже провел консультации на этот счет с достаточно большим количеством африканских стран, особенно расположенных на восточном побережье Африки, добившись прогресса.