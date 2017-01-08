Правительство Сирии приняло план по поэтапному восстановлению Алеппо.

Как передает ТАСС, об этом сообщило сирийское информационное агентство SANA.

Реализация плана, как уточняет агентство Reuters, позволит восстановить электро-, водоснабжение и поставки в город топлива, а также оценить, какие из разрушенных зданий подлежат восстановлению. Кроме того, он предполагает ремонт 50 школ в восточной части города, а к началу следующего учебного года восстановлены будут порядка 100 учебных заведений. Еще один пункт, включенный в план, — восстановление пяти медицинских центров, двух больниц, а также международного аэропорта Алеппо и 18 километров железнодорожного полотна. Все это поможет жителям Алеппо постепенно вернуться к нормальной жизни.

В Алеппо, считавшемся до войны экономическим центром Сирии, располагалось около пяти тысяч средних и малых предприятий. Заводы и фабрики разрушены в результате боестолкновений, многие цеха разграблены бандформированиями, а станки и оборудование демонтировано и вывезено.