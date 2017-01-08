Государственный Таможенный Комитет Азербайджана выразил отношение к распространившимся в некоторых СМИ сообщениям о том, что следующие из Ирана в РФ грузовые автомобили с сельхозпродукцией задерживаются на грузовом терминале Астаринского таможенного управления.

В сообщениях утверждается, что транспортные средства остановлены необоснованно, и что с водителей вымогаются незаконные платежи.

Как сообщает АПА, в сообщении ГТК говорится, что причиной временного задержания грузовиков, большинство которых зарегистрированы в Дагестане, является создание помех таможенной проверке со стороны водителей: «Несмотря на то, что водителям неоднократно было разъяснено соответствующее законодательство Азербайджанской Республики, они под разными предлогами пытались помешать осуществлению таможенной проверки, а также стали угрожать созданием проблем транспортным средствам, следующим в РФ из Азербайджана».

«Согласно таможенному законодательству Азербайджанской Республики, соответствующий таможенный орган при надобности может проводить проверку грузов и транспортных средств. А утверждения о требовании незаконных выплат абсолютно не соответствуют действительности.

В результате разъяснительной беседы с водителями проблема уже устранена, грузовые транспортные средства продолжили путь в пункты своего назначения после проведения таможенной проверки в соответствии с законодательством», — говорится в информации ГТК.